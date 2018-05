Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Um Dikrecher Geriicht gouf e suspendéierte Schoulmeeschter vun Useldeng en Donneschdeg de Moien zu enger Prisongsstrof vun 3 Joer mat "Sursis probatoire" veruerteelt.



D’Oplo fir de Mann, dee wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material de Prozess gemaach kritt hat, besteet an enger psychologescher oder psychiatresche Behandlung vu sengen Tendenzen.



Dem Enseignant war de Besëtz an d'Consultatioun vun op d'mannst 5.250 Fotoen a 479 Filmer mat kannerpornografeschem Charakter reprochéiert ginn. Donieft gouf nach eng Geldstrof vu 7.500 € gesprach an d‘Verbuet, 10 Joer laang, fir Kontakt mat Mannerjäregen ze hunn.



© RTL Archiv



