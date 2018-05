Am Abrëll 2015 hat e Prisonéier an engem Bloc vum Prisong e Feier geluecht. E weidere Gefaangene soll him dobäi gehollef hunn.

© RTL Archiv

Eemol 3 Joer Prisong, eent dovu mat Sursis probatoire, an eemol ee Joer Prisong: Déi Strofe goufen am Nomëtten um Stater Geriicht am Zesummenhank mat enger Brandstëftung, am Abrëll 2015, zu Schraasseg gesprach; dobäi ware fir béid Männer jee 12 Joer Prisong gefuerdert ginn!

Virun eppes méi wéi 3 Joer hat e Prisonéier am Bloc B/P3 e Feier geluecht: Owes hat hie sech a senger Zell verbarrikadéiert an ë.a. eng Matrass ugefaangen. En anere Prisonéier soll him dobäi gehollef hunn.

Deen éischte Condamnéierte krut ë.a. als Oplo en Traitement géint seng Aggressivitéit. Wat zwee Giischtercher ugeet, déi deemools verwonnt gi waren, soll en Expert hire Schued chiffréieren.