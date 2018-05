Stater Geriicht 8 respektiv 3 Joer Prisong wéinst Doutschlag bei Findel

Am Prozess ëm den Doud vun engem Mann, am Abrëll 2014, sinn am Nomëtten um Stater Geriicht eemol 8 an eemol 3 Joer Prisong fir zwee Männer gesprach ginn.

Vum Eric Ewald (Radio), David Winter (RTL.lu)