President vum Kierchefong geet d’Saach pragmatesch un (24.05.2018) Den éischte President vum nei geschafene Kierchefong, Norbert Haupert, huet genuch Erfahrung um Terrain, fir seng nei Erausfuerderung ze meeschteren.

Als fréiere President vun der Monnerecher Kierchefabréck kennt hie geneeë d'Problemer, déi sech stellen. Monnerech ass eng vun den 134 Kierchen, déi an de Fong iwwerginn, 356 Kierchen am Land gi jo vun de jeeweilege Gemengen iwwerholl.

Den neie Kierchefong ënnersteet dem Bistum, déi fréier 285 Kierchefabrécke sinn an 105 kommunaler regroupéiert ginn an déi ginn nees vu Verméigensverwaltungsréit vun den 33 Pare verwalt.

Un der Aarbecht um Terrain ännert sech am Fong net vill, déi kommunal Kierchefabrécke mussen awer lo kucken, fir genuch finanziell Mëttel opzebréngen, fir fir den Ënnerhalt vun de Kierchen ouni d'Hëllef vun der Gemeng opzekommen.

D’Gemeng Monnerech plangt elo zum Beispill dat fréiert Parhaus an d'Veräinshaus, wat vereelste Gebaier matten am Duerf sinn ofzerappen an do sozial Wunnengen ze bauen. Ähnlech Projete ginn et zu Helleng, Beetebuerg an Diddeleng.

Den Norbert Haupert ass iwwerzeegt, dass sech no der éischter Opreegung den neie Kierche Fong gutt opstelle kann.