Wéi laang si mer nach vu Bensin, Diesel a Mazout ofhängeg? Wéi steet et ëm Alternativen? Brauch Lëtzebuerg nach grouss Reserven?



An anere Wieder: musse weider nei Tanklager bei Märel an Nidderkäerjeng geplangt ginn? Ass den Ausbau vu Mäertert nach néideg?



Dem Wirtschaftsminister Etienne Schneider no soll déi nächst Regierung dës Pläng aus guddem Grond op de Leescht huelen.

Weider Detailer den Owend am Journal op Télé Lëtzebuerg.



Petrolspräisser sou héich wéi laang net méi

Invité vun der Redaktioun en Donneschdeg de Moie war de President vum Groupement pétrolier, de Romain Hoffmann.

De global gehandelte Produit Pëtrol ass méi deier ginn, seet de Romain Hoffmann vum groupement pétrolier, den Dollar ass par Rapport zum Euro geklommen an d'Stocke wiere manner ginn, ënner anerem dat wieren d'Grënn fir déi deier Spritpräisser. Weider ginn et Suerge mam Venezuela an den Iran.



