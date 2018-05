© AFP

D’Conciliatioun gouf aberuff, dat nodeems den OGBL an den LCGB eng ganz Partie Reunioune mam Patronat hat, an deenen een allerdéngs net viru komm wier. Fir déi 18.000 Leit, déi am Bau schaffen, géif guer näischt changéieren, bis den Delai vun der Conciliatioun ofgelaf ass, betount de Jean-Paul Baudot. Vun deem Dag aus un, wou déi éischt Reunioun an der Conciliatioun ass, si 16 Wochen Zäit, fir e Resultat ze fannen. No deene 16 Woche kann unilateral eng vun den zou Säite soen, et gëtt kee Kollektivvertrag méi, sou de Jean-Paul Baudot.





Extrait Jean-Paul Baudot



D'Gewerkschaften hoffen, datt doduerch en drëtte mat um Dësch sëtzt an et emol erëm zu serieuxe Gespréicher kënnt. D'Zil wier net ze streiken, mee den néidegen Drock opzebauen, fir eppes uerdentlechen fir d'Leit kënnen ze negociéieren.