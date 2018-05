© RTL Archiv

De Lycée Classique zu Dikrech huet sech eng ganz besonnescht Aart a Weis afale gelooss, fir Schüler mat besonnesche Verdéngschter ze belounen: Privatbetriber sollen dëse Schüler Geldpräisser vu bis 250 Euro kënne sponseren, d'Schüler dierfe fräi iwwer des Sue verfügen.





Sponsoring am LCD/Reportage Ben Frin



Schüler vum Dikrecher Lycée Classique, déi besonnesch gutt Leeschtungen a Schoulfächer wéi Mathe Franséisch, Physik, Sport Konscht oder anere Fächer nogewisen hunn, kréie Geldpräisser, mee och déi déi sech extra vill engagéiert hunn, zum Beispill am Benevolat, gi belount. Wat méi héich an der Klass, wat méi al also, kann dat bis zu 250 Euro bedeiten.



De Marcel Kramer, Direkter vum LCD, wëll mat der Aktioun luewen a belounen. An enger éischter Phase hat ee souguer dru geduecht, mat Bicher ze schaffen, allerdéngs besteet hei d'Suerg, dass de Schüler d'Buch net wierklech interesséiert an och net benotzt gëtt. Dobäi kënnt, dass all Schüler aner Interessen huet.

Firwat also kee Boergeld huet ee sech um Enn geduecht. Bedenke gëtt et kaum, hei géifen nämlech praktesch exklusiv seriö a motivéiert Schüler geéiert ginn. Iwwert d'Zomm Geld kann de Schüler dann och fräi verfügen: D'Geld kann eventuell bei e Projet bäigeluecht ginn, fir deen d'Schüler spueren.

E Betrib deen am chemesche Beräich beispillsweis aktiv ass, kéint de beschte Schüler an der Chimie sponseren, well dat dann och bei de Betrib passt. Den Owend selwer kann dann och e Representant vun esou enger Entreprise dobäi sinn an de Präis mat iwwerreechen.

Eng ëffentlech Schoul déi Parrainage aus der Privatwirtschaft freet... Ma intern ëmstridde war de Projet net seet den Direkter. Réckmeldunge vun interesséierte Betriber gouf et der duerchaus.

Mam Sponsoring misst ee virsiichteg sinn, laangfristeg Publicitéiten an der Schoul géifen net goen, an dem heite punktuelle Kader wier dat esou an der Rei, mam Educatiounsministère ofgeschwat wier d'Aktioun net, bräicht se awer och net, sot de Marcel Kramer.