Wa Flüchtlingen no 12 Méint Äddi soe mussen (25.05.2018) Am Kader vum neien Revis-Gesetz hoffen Hëllefsorganisatiounen, datt Aschränkunge behuewe ginn.

Flüchtlingen an Hëllefsorganisatioune sinn opbruecht. Et geet ëm den RMG an ëm eng Klausel, déi beseet, datt e Flüchtling, dee bei enger Famill en neit Doheem fonnt huet, fir Maximum 12 Méint dat garantéiert Mindestakommes bezeie kann. Duerno muss hien eng aner Wunneng fannen oder op den RMG verzichten. Am Kader vum neie Revis-Gesetz hoffen Hëllefsorganisatiounen, datt d'Aschränkunge behuewe ginn.

No 12 Méint heescht et Äddi soen. Esou ergeet et enger Réi Flüchtlingen, déi an de leschte Méint bei enger Famill en neit Doheem fonnt hunn an déi gläichzäiteg den RMG bezeien. An dat well et beim garantéierte Mindestakommes strikt Regele gëtt, iwwert d’Zesummesetzung vun engem Stot an iwwert zäitlech Limitten. Do geroden also Leit, déi Schlëmmes erlieft hunn, viru Krich a Gewalt geflücht sinn, an eng emotional ganz delikat Situatioun. Entweder si bleiwe bei der Famill, déi hinnen hëlleft sech ze integréieren oder wa si den RMG behale wëllen, musse si eng nei Wunneng fannen.





D’Marianne Donven vun der Initiativ Oppent Haus erkläert, wéi et meeschtens ausgeet: Déi Allermannst wëlle komplett vun anere Leit ofhängeg sinn an hinnen zu Laaschte falen. Et sinn och Familljen, déi soen d’Persoun ka jo bei eis bleiwen, och wa si keen RMG méi kritt. Mee dat geet jo net, an dat wëllt déi Persoun och net, déi bei der Famill ënnerkomm ass. Esou datt et drop erausleeft, datt d’Flüchtlingen erausplënneren.

Ënner Zäitdrock

Fir den RMG weiderhin ze behalen, muss also eng nei Wunneng hier. Dacks si d’Flüchtlingen awer nach matzen dran, fir d’Sprooche vum Land ze léieren, en Job ze sichen, an iwwerhaapt nei Bezuchspunkten ze fannen. 12 Méint ass fir si eng kuerz Zäit, fir zu Lëtzebuerg Fouss ze faassen.

Den Johny Diederich huet e puer Flüchtlinge bei sech doheem opgeholl. D’Zesummeliewen huet gutt geklappt, mee déi administrativ Virschrëften an onkloer Perspektive maache Villes onnéideg schwéier a suerge fir Kappzerbrieches. Ënnert anerem wéinst dem Drock, datt Flüchtlingen hiren RMG verléieren. Ween zesumme wënnt, gëllt u sech als ee Stot mat engem gemeinsame Budget. E gemeinsame Budget huet een awer u sech net, och wann een d'Wunneng deelt.



Grad mam neie Revis-Gesetz, dat den RMG ersetzt, hoffen Hëllefsorganisatiounen a engagéiert Leit, datt Aschränkungen elo behuewe ginn.

De Kareem Al Mohammad, deen aus Syrien staamt, huet selwer mussen eng nei Wunneng fannen. Hien erzielt: Ech hunn et immens flott fonnt, un engem Familljeliewe bedeelegt ze sinn. Grad wann déi eege Famill wäit ewech ass. Et ass eng zweet Chance, eng zweet Famill ze hunn. Mee leider ass et dat nëmme fir ee Joer.

U sech ginn et zwar Méiglechkeeten, fir op besonnesch Besoinen anzegoen. Mee vill Betraffener fannen déi Demarchë beim "Fond national de solidarité" (FNS) ze komplizéiert oder si si sech onsécher. Well et ginn eng ganz Réi froen ze klären, wei sech de Stot zesummesetzt, an op et e gemeinsame Budget fir den Haushalt gëtt oder net.

Dat seet de Rapporteur Claude Lamberty

Datt déi 12-Méint-Klausel ganz ewechfält schéngt awer kaum wahrscheinlech. De Rapporteur vum neie Revis-Gesetz an DP-Deputéierte Claude Lamberty sträicht am Gespréich mat RTL Télé virun allem d’Philosophië vum Gesetz ervir.

De Claude Lamberty: D’Zil vum Revis ass et, d’Leit erëm op eege Been ze stellen”, esou de liberalen Deputéierten. An Zukunft géif ee méi op individuell Besoinen agoen a gezielt d’Leit begleeden, fir datt si sech erëm um Aarbechtsmaart behaapte kennen. Eng Philosophie also, déi sech dovunner distanzéiert, d’Hëllefen einfach auszewäiten.





Sollt eng Persoun dach méi laang Ënnerstëtzung brauchen, géif de Fonds national de Solidarité kee fale loossen, betount de Claude Lamberty. An esou Fall géif een "au cas par cas” kucken, wat nach muss gemaach ginn.

Mee grad dorunner stéiere sech Initiativë wéi "Oppent Haus". Well dësen "au cas par cas" fir vill Ongewëssheete suergt.

Esou ass et d’Fro, firwat een net Garantië fir nei Wunnformen an engem Gesetz abaut.



Dozou seet de Claude Lamberty: Mir hunn effektiv Fäll, wou z.B eng eeler Persoun bereet ass, e puer Zëmmer oder e ganze Stack vun hirem Haus ze verlounen. Mee dat ass net esou einfach. Déi eng Gemenge verlaangen, datt an engem Haus een eenzege Stot gemellt ass. Aner Gemengen hunn domadder kee Problem, wann eenzel Bailen ofgeschloss ginn. Eng besser Regelung fir nei Wunnformen ass schonns en Thema, mee dat wäerte mir net am Text iwwert de Revis klären. Dofir muss een sech eng Kéier separat mam Inneminister zesummesetzen.