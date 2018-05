De Kollektivvertrag gëllt réckwierkend vum 1. Januar 2018 bis den 31. Dezember 2020, also 3 Joer.D'Personal kritt 0,5% méi an der Pai réckwierkend op den 1. Januar 2018. Da vum 1. Juni 2018 un nach emol 0,5% méi, grad wéi vum 1. Januar 2019 un. Op den 1. Januar 2020 gëtt et dann nach emol +1%.Och bei den Nuetsprimme ginn et Augmentatioune vun 18% fir 2018. 2019 da klëmmt se op 19% an 2020 op 20%.