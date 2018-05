Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Den Onbekannten huet nämlech mat der Kreditkaart Suen opgehuewen an a verschiddene Geschäfter och domat bezuelt.Hie soll den 10. Juni 2017 zu Esch d'Kreditkaart vun enger Fra geklaut hunn. Virdru war et him wuel beim Bankomat gelongen, fir de Geheimcode vun der Fra ze gesinn.Am Ganze soll de Schued sech op e puer Dausend Euro belafen. Leit, déi d'Persoun erkennen oder wëssen, wou dës Persoun sech ophält, solle sech bei der Police vun Esch mellen, dat ënnert der Nummer +352 4997-5500.