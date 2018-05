© BGL BNP Paribas - Montage: RTL Grafik

Wiessel un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Bank BGL BNP Paribas: Den 1. Juli 2018 geet de Carlo Thill an d'Pensioun. 1978 ass hi bei d'Bank komm a 40 Joer bei hir bliwwen. Hien huet e sëllechen Etappe matgemaach an ass 2013 "Country Head" vun der BGL-BNP-Paribas-Grupp zu Lëtzebuerg ginn. Elo geet hien an d'Pensioun. Och no der Pensionéierung bleift de Carlo Thill awer Member vum Verwaltungsrot vu BGL BNP Paribas, an deem hien zanter 2000 ass.Säin Nofolger un der Spëtzt gëtt den Geoffroy Bazin, 54, deen 1988 bei BNP Paribas zu Paräis ugefaangen huet. Vun 2003 bis 2010 war hir Managing Director vu BNP Paribas Securities Services zu Lëtzebuerg. Zanter 2014 ass hien "Country Head" vun der BNP-Paribas-Grupp an der Schwäiz an och CEO vun der BNP Paribas (Suisse) S.A.Mat Effet op den 1. Juli 2018 wiesselt den Geoffroy Bazin un d'Spëtzt vu BGL BNP Paribas als "Country Head" an als President vum Exekutiv-Comité vun der Bank.

Déi offiziell Matdeelung vun der Bank



Geoffroy Bazin wird zudem Vorsitzender des Executive Committee von BGL BNP Paribas und Mitglied des Verwaltungsrates der Bank



Geoffroy Bazin wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2018 zum Country Head von BNP Paribas in Luxemburg ernannt. In seiner Sitzung vom 15. Februar 2018 hat der Verwaltungsrat von BGL BNP Paribas Geoffroy Bazin außerdem zum Vorsitzenden des Executive Committee der Bank ernannt, ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2018. Darüber hinaus wird er Mitglied des Verwaltungsrates der Bank. Geoffroy Bazin tritt die Nachfolge von Carlo Thill an, der zum 1. Juli 2018 in Ruhestand geht.



Der 54-jährige Geoffroy Bazin begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei BNP Paribas in Paris im Bereich Market Activities bevor er 1993 in die Generalinspektion wechselte. Nachdem er zwischen 1997 und 1999 als Co-Head für Markets Back Offices fungierte, wurde er im Jahr 2000 Head of Derivatives Back Offices Paris/London. Von 2003 bis 2010 war er Managing Director von BNP Paribas Securities Services in Luxemburg, bevor er 2011 Chief Operating Officer und Mitglied des Executive Committee von BNP Paribas Investment Solutions wurde. Seit 2014 ist Geoffroy Bazin Country Head der BNP Paribas Gruppe in der Schweiz und CEO von BNP Paribas (Suisse) S.A.



Der Vorsitzende des Verwaltungsrates von BGL BNP Paribas schließt sich den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den Mitarbeitern der BNP Paribas Gruppe in Luxemburg an und spricht Carlo Thill seinen herzlichsten Dank für sein Engagement während seiner 40-jährigen Laufbahn in der Bank aus. Carlo Thill kam 1978 zur Bank und war in den ersten Jahren in den Bereichen Leasing, Factoring und Kredite tätig. Anschließend leitete er nacheinander die Abteilungen Domestic Credits, Risk Management, Marketing, Retail Banking, Commercial and Retail Banking, Human Resources und Corporate & IT Planning. 1998 wurde er Mitglied des Executive Committee, dem er seit 2005 vorsitzt. Im Jahr 2013 wurde er Country Head der BNP Paribas Gruppe in Luxemburg. Carlo Thill bleibt weiterhin Mitglied des Verwaltungsrates von BGL BNP Paribas, dem er seit dem Jahr 2000 angehört.

Über BGL BNP Paribas



BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) zählt zu den größten Banken in Luxemburg und ist Teil der BNP Paribas Gruppe. Sie bietet Privatkunden, Freiberuflern, Firmen und Private Banking-Kunden eine besonders umfangreiche Auswahl an Finanzprodukten und Bancassurance-Lösungen. Ende 2017 beschäftigte die BNP Paribas Gruppe etwa 3.700 Mitarbeiter in Luxemburg, davon 2.379 bei BGL BNP Paribas.



Im Jahr 2017 wurde BGL BNP Paribas vom internationalen Magazin Euromoney zum zweiten Mal in Folge als „Best Bank in Luxembourg" ausgezeichnet.

Über BNP Paribas



BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 196.000 Mitarbeitern in 73 Ländern vertreten, davon über 149.000 in Europa. Die Gruppe belegt Schlüsselpositionen in den drei Geschäftsfeldern Domestic Markets, International Financial Services (Privatkundengeschäft und Financial Services werden im Bereich Retail Banking & Services zusammengefasst) und Corporate & Institutional Banking, das sich auf Unternehmens- und institutionelle Kunden konzentriert. Die Gruppe begleitet ihre Kunden (Privatpersonen, Verbände, Unternehmer, KMU, Großunternehmen und institutionelle Anleger), um sie bei der Verwirklichung ihrer Vorhaben mit Finanz-, Anlage-, Spar- und Absicherungsdienstleistungen zu unterstützen. In Europa hat die Gruppe vier Heimatmärkte (Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg) und BNP Paribas Personal Finance ist Marktführer bei Finanzierungsmöglichkeiten für Privatpersonen BNP Paribas baut derzeit ihr Geschäftsmodell einer integrierten Privatkundenbank in den Mittelmeerländern, in der Türkei und in Osteuropa aus und verfügt zudem über ein umfangreiches Netzwerk im Westen der USA. Im Corporate & Institutional Banking sowie der Sparte International Financial Services ist BNP Paribas führend in Europa, hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika und verzeichnet starkes und nachhaltiges Wachstum im Asien-Pazifik-Raum.