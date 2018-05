Vëlofueren: Keng Helmflicht, ma méi Preventioun (25.05.2018) Hei am Land gëtt et bis ewell jo nach keng gesetzlech Helmflicht fir Cyclisten. Dat soll och weiderhin esou bléiwen, seet den zoustännegen Ministère

Fir d’Mobilité Douce nach besser ze promouvéieren gëtt den Ament zu Lëtzebuerg vill op de Vëlo gesat. Dobäi entsteet dacks eng Diskussioun ronderëm d’Sécherheet vun de Vëlosfuerer am Verkéier.



Hei am Land gouf et bis ewell jo nach keng gesetzlech Helmflicht fir Vëlosfuerer. Dat soll och weiderhin esou bleiwen, beim zoustännege Ministère an der Securité Routière wëllt een op Preventioun setzen.



Datt een Helm Liewe rette kann, dorunner zweiwelt keen. Een Helm reduzéiert de Risiko fir Blessuren ëm 70 Prozent. Den Nohaltegkeetsministère gesäit jiddefalls den Ament keen objektive Grond fir eng Helmflicht. Et berifft ee sech op eng Etüd, déi vun der Santé virun 3 Joer gemaach gouf.



De Christophe Reuter vum Nohaltegkeetsministère: Déi weist 15 Prozent vun de Blessure si beim Cyclist um Kapp, beim Autofuerer sinn et 15 Prozent, dat ass also dat selwecht, da misst een och do een Helm virschreiwen. Beim Foussgänger sinn et esou guer 35 Prozent, da misste mir och de Foussgänger een Helm virschreiwen. Also eng Virschrëft ass persé ëmmer onattraktiv. Déi meescht Leit sinn einfach verstänneg, kafen een Helm, dinn en un an imposéieren hire Kanner, dat ze maachen. Fir dat gesetzlech virzeschreiwen mécht an eisen A kee Sënn. Ob alle Fall hu mir keng Donnéeën, déi dat justifiéieren.



Extrait Christophe Reuter





Et ass och keng Helmflicht fir Kanner virgesinn. D’Zil vum Nohaltegkeetsministère ass et, Infrastrukturen ze schafen, bei deenen et wa méiglech guer net zum Accident kënnt. E Virbild ass zum Beispill Holland, wou et keng gesetzlech Obligatioun gëtt. Just 3 Prozent vun de Leit doen do een Helm op. Dem Statec no ass zu Lëtzebuerg zejoert ee Vëlosfuerer ëmkomm. Tëscht 2012 an 2015 war et keen. Hei an Europa gëtt et ënnert anerem eng Helmflicht a Spuenien, a Finnland an op Malta.