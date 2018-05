Scheck-Inovatioun vun Idea / Reportage Claudia Kollwelter



Den Domaine vun der Innovatioun, der Recherche an dem Developpement hei zu Lëtzebuerg mat Hëllef vun 3 Initiative verstäerken – dat proposéiert d'Fondatioun Idea vun der Chambre de Commerce. Am Waljoer huet Idea eng Partie thematesch Publikatiounen erausbruecht, mat konkrete Propositiounen, un deenen d'Parteien an d'Kandidate sech solle kënnen inspiréieren. Fir datt Lëtzebuerg sech zu de Leaderen an der Innovatioun kéint zielen, misst een 3 Piste suivéieren.

Engersäits missten et Mesurë ginn, fir d'Aktivitéiten an der Recherche, dem Developpement an der Innovatioun an den Entreprisen ze ënnerstëtzen, betount de Vincent Hein vun der Fondatioun Idea. D'Innovatioun géing awer net just an de groussen Entreprisë geschéien: Dofir sollten d'PMEen, also déi kleng a mëttelgrouss Entreprisen, e "Scheck Innovatioun" kréien, dee se bei engem Prestataire aléise kéinten, fir eng Diagnos vun hirer aktueller Situatioun ze kréien an och Proposen, fir esou ze innovéieren an un der drëtter industrieller Revolutioun ze participéieren. Dat kéint am Beräich vum Energiespuere sinn, beim Optiméiere vun de Produktiounsprozesser, beim Lancement vun innovative Produiten oder bei neie Clientsrelatiounen.En zweete wichtege Punkt wier dee vun der Valorisatioun vun der Recherche publique, déi duerch d'Uni Lëtzebuerg an ëffentlech Centre-de-recherchen immens evoluéiert huet. Hei bräicht een eng Strategie, d'Lienen tëscht dem ëffentleche Secteur vun der Recherche an dem Staat sollten intensivéiert ginn, zum Beispill beim Logement, beim Transport oder bei der sozialer Kohäsioun.De Lien tëscht dem privaten an dem ëffentleche Secteur wier schonn do, mä et misst ee méi wäit goen. Zum Beispill andeems Chercheuren aus dem ëffentleche Secteur hir eegen Entreprisë kënne grënnen: Dofir sollten och Leit, déi Theese schreiwen oder en Doktorat maachen, fir d'Problematike vun der Lëtzebuerger Ekonomie sensibiliséiert ginn an och esou fréi wéi méiglech mat den eenzele Secteure vun der Lëtzebuerger Wirtschaft a Kontakt kommen.D'Fondatioun Idea setzt sech och mat de verschiddene politesche Parteien zesummen, fir iwwert hir Proposen ze diskutéieren, an dann ass ee gespaant ze gesinn, wie wat a sengem Walprogramm wäert opgräifen.En Thema, dat an enger nächster Publikatioun soll ugeschwat ginn, sinn d'Pensiounen.