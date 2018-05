© SAUL LOEB / AFP

Dës Substanz, déi Kriibserreegend ka sinn, entsteet, wann Stäerkehalteg Saache wéi Gromperen, oder Deeg bei héijer Temperatur gebroden oder frittéiert ginn. Domadder sinn deemno eng ganze Rëtsch un Acteuren elo geplot, haaptsächlech aus dem Horesca-Secteur an natierlech och d'Forainen.

Fritten a Gromperekichelcher gehéiere schliisslech zu all gutt Kiermes hei zu Lëtzebuerg derzou?! Mat der neier Direktiv gouf sech natierlech och do Suerge gemaach.





Waarmt Frittefett/Reportage Jean-Marc Sturm



Mä eent emol direkt virop, de Gromperekichelche bleift eis och mat der neier Direktiv weiderhin erhalen.

„Jo, et affektéiert eis zwar, mä mer ginn eens dermat“, sot eis de Gaston Schmol, Chef vum Chalet "Au Gourmand" a Gromperen-Kichelcher-Produzent, déi ee mëttlerweil och a Supermarché’en ze kafe kritt.

Se ginn awer ewell net méi an 180 Grad Celsius-waarmem Fett frittéiert, mä just nach bei 175 Grad. Zwar just e klengen Temperatur-Ënnerscheed, mä een dee Bréissel no legal ass.

Ween sech net un Oplagen hält an erwëscht gëtt, dee gëtt natierlech bestrooft, huet den Divisiouns-Chef vun der Liewensmëttelsécherheet, de Patrick Hau erkläert. Et géif genee sou wéi all anere Verstouss an der Liewensmëttelsécherheet behandelt ginn. Do géif et als éischt emol en Avertissement ginn, dono dann eng 2. Kontroll. Gëtt sech weiderhin net dru gehalen, kann dat ganzt da relativ séier op Geriicht goen. Verstéiss sinn iwwregens iwwert d'Hygènesreglementatioun strofbar. D'Strofe kënnen hei bis zu 2.000 Euro goen.

An et gëtt, wéi gesot, och kontrolléiert : engersäits iwwert de Wee vu Prouwen, déi am Labo analyséiert ginn, an op d’Riichtwäerter vum Acrylamid agehale ginn oder net. Zanter 2011 ginn dës Prouwe scho gemaach. Anerersäits gëtt beim Produzent selwer d’Temperatur iwwerpréift. Hei géif awer och vun der EU-Kommissioun nach e Guide nokommen, wou een da mat Faarf-Schabloune kéint kontrolléieren op een net ze waarm frittéiert hätt. Ass d'Faarf also ze donkel, läit een iwwert der erlaabter Norm.



Dorobber soll een iwwregens och oppasse wann ee selwer doheem frittéiert. Am beschten net ze brong, ass d’Devise. Wann een et quantitativ net iwwerdreift, besteet awer prinzipiell keng Gefor. Generell soll ee frittéiert Iesse bei enger gesonder Ernierung och net ze dacks iessen.

Sou dass mer also och an Zukunft de Gromperekichelchen, an d’Fritten als Traditiounssnack wäerte behalen.