D'Aarbechten dauere nach bis Mëtt September. D'Aaarbechte gi während den Nuetsstonne gemaach.Sollt ee Vol op Lëtzebuerg Retard hunn, gëtt deen op en anere Fluchhafen an der Géigend deviéiert.

Sollt dat de Fall sinn, wäerte Bussen agesat ginn, fir d'Leit heem ze bréngen.





Schreiwes vun der Luxair:



Erneuerung der Start- und Landebahn

Die ersten Vorbereitungen zur geplanten Erneuerung der Start- und Landebahn können zu vereinzelten Störungen im Flugverkehr führen. Luxair hat Vorbereitungen getroffen, um die Auswirkungen für seine Passagiere auf ein Minimum zu begrenzen.

Die ersten Vorbereitungen zur geplanten Erneuerung der Start- und Landebahn am Flughafen Luxemburg haben Mitte Mai 2018 begonnen. Diese Arbeiten werden in den Nachtstunden, in verschiedenen mehrwöchigen Phasen, bis Mitte September durchgeführt werden. Während der Arbeiten wird der Flughafen Luxemburg geschlossen sein.

Verspätet eintreffenden Flügen – sei es wegen Überlastung des Startflughafens, intensivem Flugverkehr, schlechten Wetterverhältnissen, Streiks, … – wird deshalb außerhalb der für die Arbeiten festgelegten Uhrzeiten keine Landeerlaubnis mehr erteilt werden. Die betroffenen Flüge werden zu einem nahe gelegenen Flughafen umgeleitet.

Luxair hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Unannehmlichkeiten für seine Passagiere so gering wie möglich zu halten und diese schnellst möglichst per Bus zum Flughafen Luxemburg zu bringen.

Luxair ist darauf vorbereitet, diese außergewöhnlichen Situationen bestens und im Interesse des Kunden zu bewältigen, und somit die Unbequemlichkeiten für die betroffenen Passagiere zu begrenzen.





Rénovation de la piste d’atterrissage

Les premiers travaux de rénovation de la piste d’atterrissage et de décollage risquent d’entraîner des contraintes au niveau opérationnel. Luxair est préparé pour que les répercussions éventuelles pour ses passagers soient réduites au minimum.

Les premiers travaux de préparation pour la rénovation de la piste d’atterrissage et de décollage à l’aéroport du Luxembourg ont commencé vers la mi-mai 2018. Ces travaux seront réalisés pendant la nuit jusqu’à la mi-septembre, par plusieurs phases de plusieurs semaines chacune. Pendant ces travaux, l’aéroport de Luxembourg sera fermé, c’est-à-dire qu’aucun avion ne pourra s’y poser.

Des vols entrants ayant subi des retards ne seront donc pas autorisés à atterrir en-dehors des horaires fixés pour les travaux et devront être déviés vers un aéroport de proximité. Les raisons pour ces retards éventuels peuvent être multiples, que ce soit l’encombrement d’aéroports de départ, l’intensité du trafic aérien, les conditions météorologiques, des grèves, etc.

Luxair a d’ores-et-déjà mis en place une multitude de mesures pour minimiser les inconvénients pour ses passagers. En cas de déviation d’un vol vers un aéroport de proximité, les passagers seront pris en charge et rapatriés par bus vers l’aéroport de Luxembourg.

Luxair est bien préparé pour gérer ces situations exceptionnelles et être au service de ses passagers. Luxair fera tout son possible pour minimiser d’éventuels inconvénients pendant cette période contraignante.