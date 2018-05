E Freideg den Owend war an der Rue Principale zu Käerch ee Feier an enger Wunneng vun engem Appartementshaus ausgebrach.

D'Feier war e Freideg den Owend géint 20.45 Auer an enger Kummer vun enger Wunneng an engem Appartementshaus ausgebrach. Eng Persoun gouf duerch de Brand liicht blesséiert a koum an d'Klinik.Am Asaz waren den CIS vu Käerch, Stengefort, Mamer, Habscht, Réiden an aus der Stad, souwéi de regional Inspekter. Am Ganze ware 50 Leit vun de Pompjeeën am Saz.