Dass beim sougenannte "Marche de l'Armée" net nëmmen Zaldote matginn, gesäit een op dëser Foto vum Samschdeg de Moien. © Luc Marteling / RTL.lu

© Archiv-Foto vun 2017

Marche internationale zu Dikrech (10.06.2017) Dëse Weekend war et déi 50.Editioun vun der Marche de l'Armée. Départ an Arrivée war all Kéiers zu Dikrech. 12, 20 oder 40 Kilometer stoungen um Menü.

Et kann een a verschiddene Kategorië starten, ugefaange bei 1 x 12km (Kategorie D). Da kann een och 1 x 20km goen (Kategorie C), 2 x 12km (Kategorie D), 2 x 20 (Kategorie B) oder souguer 2 x 40 km (Kategorie A), fir déi déi richteg fit sinn.An alle Kategorië ass d'Startgeld op 20€ festgeluecht an et kann ee sech och nach spontan op der Plaz umelle fir matzetrëppelen. Kanner ënner 10 Joer musse vun engem Erwuessene begleet ginn.An der Kategorie A ass den Depart samschdes a sonndes moies tëscht 7 an 9 Auer.An de Kategorien B-C-D kann een tëscht 7 an 13 Auer den Depart huelen. Ukomme sollt een am beschte Fall viru 17 Auer, well just bis 17.15 Auer ginn d'Medaile verdeelt.Weider Informatioune ginn et op www.marche.lu.