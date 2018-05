Graffiti-Vandalismus Zu Dikrech gouf an der Nuecht op e Samschdeg mat Spraydousen hantéiert

Tëscht 2 a 5 Auer um Samschdeg de Moie goufen an Dikrech op verschiddene Plaze Maueren an esouguer Autoe mat Graffiti beschmiert. D'Police sicht no Zeien.

Vun RTL