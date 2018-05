Zeien haten de Mann gemellt, nodeems si vun him ugepöbelt goufen an hie mam Auto am ZickZack gefuer ass.Wéi d'Beamten op d'Plaz komm sinn, hu se direkt festgestallt, dass de Mann definitiv ze vill gedronk hat. Desweideren huet hie sech de Beamten an den Zeie géintiwwer aggressiv an onkooperativ verhalen.Et gouf e puer mol probéiert de Mann ze berouegen... ma ouni Erfolleg. De Mann krut de Führerschäin ofgeholl an huet dierfen an de Passagearrest.Umkrut dann an der Nuecht op e Samschdeg nach en Automobilist de Führerschäin ofgeholl, well en zevill Alkohol am Blutt hat.