Den Daach weit ganzer 55 Tonnen a gëtt elo a méi kleng Stécker zerschnidden, fir dass en oftransportéiert ka ginn. No an no gëtt dann dat ganzt Douanesgebai ofgerappt.D'Streck ass nach bis e Méindeg de Moien um 6 Auer gespaart an et muss ee mat Stau op der A6 rechnen. D'Deviatioun geet iwwert de Parking nieft der Autobunn.Grenzübergang Belgique in beiden Richtungen Großbaustelle, zwei Fahrstreifen gesperrt, Staugefahr, Dauer: 25.05.2018 20:00 Uhr bis 28.05.2018 06:00 Uhr, folgen Sie den Schildern