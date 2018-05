Fir d'éischt géint hallwer 12 um Circuit de la Foire an der Stad, dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Géint 13 Auer huet et dunn och tëscht Fëlschdref an Altwis geknuppt, do blouf et och bei engem Blesséierten. Um 15 Auer ass dunn zu Housen an der Boukelzerstrooss ee Motocyclist accidentéiert, um 15.30 Auer gouf et och ee Motorradsaccident zu Schengen. Béid Kéiere goufen d'Chauffeure blesséiert a koumen an d'Spidol.