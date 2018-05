Tëscht Koplescht a Schëndels krute sech zwee Ween ze paken an tëscht Rëmeleng an dem Keeler Potto ass een Auto an e Bam gerannt.

© Steve Müller (Archiv)

Béid Accidenter, déi den 112 um fréie Sonndeg de Moie mellt, waren ewell um Samschdeg den Owend.Tëscht Koplescht a Schëndels ware géint 19.50 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm. Hei goufen zwou Persoune liicht blesséiert. Op der Plaz waren zwou Ambulanzen aus der Stad, d'Pompjeeë vu Koplescht an d'Police.Kuerz drop, géint 20.25 Auer, ass op der Streck vu Rëmeleng a Richtung Keeler Potto een Auto an e Bam gerannt. Hei gouf eng Persoun liicht verwonnt. Am Asaz waren d'Ambulanz vu Keel an d'Pompjeeë vu Rëmeleng grad ewéi d'Police.