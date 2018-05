E Samschdeg den Owend géint 23.15 Auer huet an der Stad op der Plaz virun der Gare eng Persoun vun der Police misse matgeholl ginn. De Mann war esou alkoholiséiert, datt hie sech iwwerginn huet. Sécherheetsbeamten op der Plaz wollten dem Mann hëllefen, dunn ass deen awer aggressiv ginn. D'Police huet en du mat iwwert d'Nuecht an den Arrest geholl.Och am Park dräi Eechelen war eng Persoun ënnerwee, déi wéinst dem Alkohol net méi ganz bei sech war. Dat war géint 1.50 Auer an der Nuecht op e Sonndeg. Och hei huet d'Police missten agräifen, d'Persoun konnt sech net méi op de Been halen.