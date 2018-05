E Sonndeg gouf géint 17.30 Auer an Abroch an der rue de l'Egalité gemellt. Den Täter gouf awer vum Awunner gestéiert.

Den Täter konnt flüchten.D'Police huet awer direkt eng Sichaktioun lancéiert a konnt kuerz Zäit drop e presuméierten Täter an der rue Anatole France stellen.Nodeems d'Beamten de Mann opgefuerdert hunn si op de Büro ze begleeden, huet de Mann sech nawell zolidd opgereegt, sech gewiert an ass och handgräiflech géintiwwer de Beamte ginn.Am Laf vun der Enquête gouf festgestallt, dass de Mann och verdächtegt gëtt, Saachen aus engem Auto geklaut ze hunn. De Mann gouf verhaft an huet um Méindeg Rendezvous virum Riichter.