Géint 7.30 Auer sinn tëscht dem2 Autoen anenee gerannt. D'Ambulanz vu Wolz an den Asazzenter vu Wanseler waren op der Plaz.Kuerz no 8 Auer hat en Automobilist en Accident op der N11. D'Ambulanz an den Asazzenter vun Iechternach sinn op d'Plaz geruff ginn.Kuerz no 11 Auer huet et dunngerabbelt. En Auto war do op d'Säit gefall. D'First Responder vu Conter, d'Asazzenter vu Conter an aus der Stad, grad wéi d'Ambulanz aus der Stad waren am Asaz.Bei all deenen Accidenter gouf wéi gesot jeeweils 1 Persoun blesséiert.