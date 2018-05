Formatioun an den Entreprisen - Lëtzebuerg huet sech do verbessert. Sech weiderbilde gëtt als wichteg ugesinn.

Hei am Land ass d'Zuel vun de Salariéen, déi Formatioun continue maachen, méi héich wéi an de meeschten aneren EU-Länner, soen nei Zuele vum Statec.Lëtzebuerg läit op der 10. Plaz vun den 28 EU-Länner.D'Frae bilde sech éischter weider wéi d'Männer hei am Land.An den aneren EU-Länner ass et just de Contraire.