E Méindeg de Moie géint 11 Auer koum et um CR 226 zu engem spektakulären Accident, bei deem een Auto an d'Gréngs geflunn ass.

© Domingos Oliveira

Op der Streck Conter-Siren hat e Chauffer an enger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, ass vun der Strooss ofkomm a krut e klengen Talli ze paken, wouduerch d'Gefier ofgehuewen huet an am Gréngs gelant ass. Am Gestrëpp ass den Auto un d'Hale komm.De Chauffer gouf blesséiert a koum an d'Spidol. D'Strooss hat eng Zäitche musse gespaart ginn.D'First Respondere vu Conter, d'Pompjeeë vu Conter an aus der Stad grad ewéi eng Stater Ambulanz waren am Asaz.

Nach zwee Accidenter um Méindeg de Moien

Géint 7.30 Auer sinn tëscht dem Pommerlach an Donkels 2 Autoen anenee gerannt. D'Ambulanz vu Wolz an den Asazzenter vu Wanseler waren op der Plaz.Kuerz no 8 Auer hat en Automobilist en Accident op der N11 Iechternach Richtung Lauterbur. D'Ambulanz an den Asazzenter vun Iechternach waren op d'Plaz geruff ginn.Och bei dësen Accidenter gouf allkéiers eng Persoun blesséiert.