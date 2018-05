Iwwerall wier an deem Zäitraum mat Wiederen ze rechnen an deem no wéi och mat heftege Wandstéiss, mat vill Reen an eventuell esouguer mat Knëppelsteng.Aktuell si liicht Wolleken iwwer Lëtzebuerg mat Temperaturen tëscht 25 Grad zu Eschduerf an 29 Grad zu Waasserbëlleg.Iwwer dem Éislek si méi Wolleken um Himmel, aus dem Süden zéie weiderer an d'Land - aktuell sinn an de Vogesen eng Partie Wiederen.Déi nächst Deeg bleift et summerlech a gläichzäiteg schmeier. All Dag gëtt et eng Partie Sonnestonnen, gläichzäiteg ass ëmmer mat Schliet a Wiederen ze rechnen. Lokal kënnen déi ganz hefteg sinn.Wann Dir eis eng Foto schécke wëllt, da mailt einfach op foto@rtl.lu. Merci am Viraus!A wann eppes erofkënnt, da kommt gutt derduerch ...