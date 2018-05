Enn 2014 haten dës jo missten zeréckgezunn- an iwwerschafft ginn. De Gemengesyndikat Syvicol analyséiert d'Dokumenter elo am Detail. De President Emile Eicher seet, de Comité hätt decidéiert, fir déi 4 Aarbechtsgruppe vun der leschter Kéier ze reaktivéieren.





D'Aarbechtsgruppe vum Syvicol sollen nach virun der grousser Vakanz fäerdeg ginn, sou datt d'Gemengen den Avis vum Syndikat nach kéinte consideréieren. Op den éischte Bléck géing een iwwregens gesinn, datt an den iwwerschaffte Pläng vill Fuerderunge vum Syvicol berücksichtegt goufen.

Wat en eventuell knappen Timing ugeet, do géifen et eigentlech keng gréisser Problemer ginn, esou den Emile Eicher, dat well een de Gros vum Dossier scho géing kennen.D'Gemenge selwer hunn dann Zäit bis Oktober, fir hir Avisen eran ze ginn. All d'Detailer zu de sektorielle Pläng fënnt ee vun e Méindeg un op www.at.public.lu. Fir de Public ze informéieren, ginn och 4 Informatiounsversammlungen uechter d'Land organiséiert.