Den Accident ass op der Streck Briddel-Stroossen geschitt. Zwee Ween hate sech do frontal ze pake kritt. Duerch de Schock goufen zwou Persoune blesséiert, eng hat mussen aus hirem Gefier befreit ginn.Erféiere konnt ee bei engem Auto, well do vill rout Flëssegkeet dran ausgelaf war - et war awer kee Blutt, am Won gouf Chili con carne transportéiert ...Den CR181 war nom Accident gespaart ginn, wat zu gréissere Verkéiersproblemer gefouert huet.Am Asaz waren eng Ambulanz vu Stengefort an eng aus der Sta, d'Pompjeeë vu Koplescht an aus der Stad, de Samu vun Esch an d'Police.Eréischt um Méindeg de Moie war et zu engem uergen Accident op der Streck Conter-Siren komm, wéi eng Persoun mat hirem Auto am Gréngs gelant war a schwéier blesséiert gouf.