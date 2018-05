Den OGBL huet d'Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, knapp 5 Méint virun de Walen ugeschriwwen, fir an den nächste Wochen eng Entrevue ze kréien.

Am Virfeld vun de Wahlen am Oktober huet den OGBL e Méindeg eng Rei Fuerderungen a Propositioune presentéiert, déi d'Gewerkschaft de politesche Parteie mat op de Wee gëtt. Den Onofhängege Gewerkschaftsbond huet d'Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, ugeschriwwe fir an den nächste Wochen eng Entrevue ze kréien, dono well een d'Wahlprogrammer dann analyséieren an op hier Stäerkten a Schwächten hiweisen.





Et sinn déi klassesch gewerkschaftlech Sujeten, déi dem OGBL wichteg sinn. Virop natierlech d'Lounpolitik, wou den Index eng vun de roude Linnen ass, déi d'Gewerkschaft zitt. De President André Roeltgen betount, dass et wichteg wier, dass d'Parteien sech alleguerten dozou bekennen, den Index net ze manipuléieren.

Eng weider Fuerderung aus dem Beräich vun der Lounpolitik ass, datt de Mindestloun ëm 10 Prozent an d'Luucht geet.

Déi zweet rout Linn, déi d'Gewerkschaft zitt, betrëfft d'Securité sociale, méi genee d'Pensiounen.

D'Reform vun 2012 misst nogebessert ginn. Do wieren Automatismen dran, déi virun allem géifen d'Jugend treffen, esou den André Roeltgen. Och d'Rentenalter soll net eropgesat ginn. D'Stagen an d'Studentenaarbecht soll an deem Kontext mat consideréiert ginn.

Wat d'Zukunft vum Aarbechtsrecht betrëfft, do geet fir den OGBL kee Wee laanscht eng reguléiert Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten. Wann een an der Deelzäitaarbecht war, soll ee kënnen einfach an d'Vollzäitaarbecht zeréckkommen. Eng Aarbechtszäitverkierzung an Zesummenhang mam Klamme vun der Produktivitéit . De CDI misst nees eng absolut Norm ginn.

Am Beräich Logement misst onbedéngt d'Spekulatioun limitéiert ginn, an der Educatioun d'Méisproochegkeet erhale bleiwen an an der Europapolitik misst dat Soziaalt iwwert dat Wirtschaftlecht gestallt ginn.

Den OGBL schwätzt an deenen nächste Woche mat alle Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn...ausser mat der ADR.

D'ADR géif nämlech dem rietse Populismus nostoen, hei wéilt een deemno keng Gespréicher oder Bezéiunge sichen.

Fir d'éischt gëtt elo mat der CSV geschwat. A grad vun de Chrëschtlech-Sozialen hat sech den OGBL am Hierscht 2013 distanzéiert. Deemools hat de Jean-Claude Reding dozou opgeruff … net fir eng CSV ze stëmmen. Ganz esou radikal well sech säin Nofolger den André Roeltgen net ginn.

Fir e breeden Debat ze lancéieren, well den OGBL seng Broschüren un all Stot schécken, also u Wieler an Net-Wieler, well no de Landeswale stinn 2019 jo och Sozialwalen un.