De Patient als Expert abannen, kanadeschen Expert op Besuch (28.05.2018)

De Patient soll net vum Dokter vun uewen erof behandelt ginn, mee déi Zwee sollen zesummeschaffen. D’Hôpitaux Robert Schuman wëllen dëst Konzept iwwerhuelen, dofir war um Méindeg ee kanadeschen Expert op Besuch.



Den André Néron ass selwer Patient an huet chroneschen Asthma. Hie schwätzt aus Erfarung a wier dacks gär méi an d’Behandlung agebonne gewiescht. Duerfir huet hien de Modell « Patient Partenaire » mat senger Equipe entwéckelt. A bei him souze se an der Schoulbänk, d’Direktioun a Membere vum Personal vun den Hôpitaux Robert Schuman: "Wéi iwwerbréngt een engem Patient eng schwéier Diagnos ? Wéi erkläert een am Beschten eng Krankheet ? Dat wier immens wichteg, an dach ginn et heiansdo Malentenduen tëscht Dokter a Patient.

Als Partner soll de Patient besser iwwer seng Krankheet informéiert ginn. An d’Doktere gi méi iwwer säin Zoustand gewuer. Net vun uewen erof, mee zesummen, dat soll och Käschten an Zäit spueren. D’Spideeler am Grupp Robert Schuman si prett fir dës Ëmstellung.



Den Dr. Claude Schummer, Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schuman sot, datt dat am Ufank komesch gekuckt gëtt, mee ech hoffen datt dat an d’Kultur vun dësem Haus iwwergeet. Mat dëser neier Method gesäit de Grupp sech als Pionéier. Wann de Projet an Zukunft seng Friichten dréit, da ass een hei keen einfache Patient méi, ee klengen Expert.