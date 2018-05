© Police

Géint 17 Auer e Méindeg koum et op der N18 zu engem méi uergen Accident. Aus bis ewell ongekläerter Ursaach war tëscht Klierf a Lenzweiler eng Camionnette frontal an e Bam gerannt.Vun den am Ganze 5 Persounen am Gefier, gouf eng Persoun op der Plaz vum Samu behandelt a koum dono mam Rettungshelikopter an d'Spidol. Déi 4 aner Persoune koume mat zwou Ambulanzen an d'Spidol.D'Pompjeeë vu Wëntger an Ëlwen, sou wéi d'Ambulanz an de Sauvetage vun Ëlwen waren op der Plaz. D'Streck war wéinst dem Virfall ronn 1 Stonn gespaart.