Am Park Pescatore an der Stad koum et am fréie Méindeg de Mueren zu engem brutalen Iwwerfall. Géint 04.00 war en onbekannte Mann enger jonker Fra nogaangen. An der Géigend vum Pëtz huet dësen säin Affer dunn ugegraff, dat kuerz drop op de Buedem gefall ass.



Den Täter huet der Fra dunn de Mond zougehalen an si mat engem Messer menacéiert fir den Handy ze kréien. Niewent dem Handy huet de Mann dem Affer och de Rucksak ewechgeholl an ass a Richtung Centre Hamilius fortgelaf. Eng Sich nom Mann ass ouni Resultat verlaf.

De Ugräifer soll ronn 1,80m grouss sinn, hat eng Schimask an e Brëll mat eckegem Gestell un. En huet dobäi schwaarz Kleeder gedroen a franséisch geschwat. Leit déi eventuell Informatiounen hunn iwwert dëse Virfall, sollen sech bei der Police um 4997-4500 mellen.