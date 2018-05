Deemools waren zwee Gruppe vu Jonker, déi haut, iwwer 6 Joer méi spéit, tëscht 25 an 33 Joer al sinn, ferm an der Minettmetropol unenee geroden. Op 3 verschiddene Plaze war et zu Reiwereie komm, déi och hätte kënnen déidlech ausgoen.





Déi bal zwou Stonne Gewalt hate kuerz no Hallefnuecht virun engem Café no bei der Gare ugefaangen. Hei war et zu éischte Kläppereie komm, an deenen ë.a. e Baseball-Schléier zum Asaz koum. Donieft koum et virum Café zu enger Doudesmenace, wéi ee vun den Ugekloten zu engem anere Beschëllegte sot, hie géif deen ëmbréngen; deen hat dunn, net faul, e sougenannt Buschmesser erausgeholl an deen anere bedreet, deen dono bal vun engem aneren Ugekloten ëmbruecht gouf!





Doropshi goung et virun an eng Säitestrooss, an där zwee Beschëllegter eng Fënster vum Auto vun engem aneren Ugeklote futti gemaach haten. Wat deem natierlech net gefall huet, soudass hien, quasi um Enn vun den zwou Stonnen Exzess, am Quartier Brill soll probéiert hunn, fir 3 weider Beschëllegt mat sengem Won iwwert de Koup ze rennen. Hei sollen och nach 9 vun den Ugeklote versicht hunn, dee Mann dout ze maachen, dee virum Café mam Doud gedreet kritt hat; dozou koum et iwwregens... virun enger Metzlerei! Dobäi kënnt ë.a. nach den onerlaabte Besëtz vun engem Elektroschocker a vu Pefferspray an där Nuecht.





Um Enn vun deene knapps 120 Minutte war also 3mol e versichten Doutschlag ze notéieren, an zwar virum Café bei der Gare op e Beschëllegte mam Spëtznumm „Semedo“, am Quartier Brill eemol op ë.a. Ugeklote mat de „Kënschtlernimm“ „Semedo“ an „Nito“ an eemol op e Beschëllegte mam Spëtznumm „Shine“. Mat am Coup ware soss nach opgereegt Jonker mat z.B. de „Kënschtlernimm“ „ Goma“, „ Gadafi“, „Mandela“, „Checker“, „Snoops“ a „Pekapa“.