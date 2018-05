© RTL-Archiv

3.516 Schülerinnen a Schüler sinn ageschriwwen, dovu sinn 56,5% Meedercher an 43,5% Jongen.Am Secondaire Classique trieden um Dënschdeg de Moie 1.752 Schüler un, am Secondaire Général sinn et mat 1.737 e puer manner.Donieft schreiwen och 27 Schüler vun den Owescoursen hiren Ofschlossexamen, dorënner 9 jonk Fraen an 18 jonk Männer.Déi schrëftlech, mëndlech a praktesch Epreuvë gi vun am ganzen 1.254 Member vun den 196 Examenskommissiounen ausgewäert.