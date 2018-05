© RTL-Archiv

Wéi et vu Säite vum Patronat e Méindeg an engem Communiqué geheescht huet, hätt ee mat Bedaueren zu Kenntnis geholl, dass d'Gewerkschaften di aktuell Verhandlungen, unilateral ofgebrach hätten.



D'Patronat wëll eegenen Aussoen no weider konsequent op den Dialog setzen, dëst am Kader vu bilaterale Verhandlungen, fir eng Léisung am Interêt vun de Beschäftegten am Bausecteur ze fannen.



Wéi et nach am Schreiwes heescht, wier ee weiderhin oppe fir e Kollektivvertrag, deen zum wirtschaftlechen Ëmfeld am Bausecteur passt. Dofir dierften d'Syndikater awer net stur bei hire Fuerderunge bleiwen.



PDF: De Pressecommuniqué vum Groupement des Entrepreneurs.



Ronn 18.000 Leit si vun engem neie Kollektivvertrag betraff. D'Patronat erënnert nach eemol drun, dass een eng linear Hausse vun den Tariffer ëm 2,1 Prozent souwéi eng Primme vun 100 Euro pro Joer proposéiert hat. Eleng dës Primme vun am ganzen 300 Euro géif op dräi Joer ee finanzielle Volume an Héicht vun 5,4 Milliounen ausmaachen.