Nom onerwaarten Dout vum Staatssekretär Camille Gira, de 16. Mee, gëtt d'Partei um Dënschdeg de Moien um 9.30 Auer bekannt, wéi et virugeet.



Wéi et an der Invitatioun heescht, géifen um Dënschdeg d'Decisioune bekannt gemaach ginn, déi intern geholl goufen.



D'Fro stellt sech, wien de Camille Gira als Staatssekretär am Ëmwelt- an Nohaltegkeetsministère ersetzt, respektiv wien a senger Plaz am Norde mat an d'Chamberwahle geet.



De Camille Gira war nieft der Co-Presidentin vun déi Gréng Françoise Folmer Spëtzekandidat.







No dem traureregen an fir déi gesamt Partei extrem schmerzlechen Verloscht vum Camille Gira, wärten @deigreng haut matdeelen wien déi schwéier Nofolleg iwerhëllt — Francois Bausch (@fbausch) May 29, 2018