Op Nofro vum CSV-Deputéierte Laurent Mosar, stoung de Finanzminister Pierre Gramegna den Deputéierte Ried an Äntwert. D'Kriptowärungen a Blockchain sinn nei Technologien, déi vill Chancen a Perspektive bidden, mä och eng Partie Risiken duerstellen.





CoFiBu: Finanztechnologien zu Lëtzebuerg/Claudia Kollwelter



Et wier een a Punkto FinTech wierklech um Ball seet de Minister Pierre Gramegna. Zu Lëtzebuerg ginn et 128 FinTech-Gesellschaften, 15 am Domaine Blockchain. Et hätt een deemno keen Zuch verpasst a vill Succès gehat, andeems de "Luxembourg House of FinTech" gegrënnt gouf. 23 Startuppen an och gréisser Gesellschafte wieren do schonn ënnerdaach.A Punkto Startuppen ass de Laurent Mosar allerdéngs der Meenung, datt ee méi wäit misst goen. Et wier een als Standuert net attraktiv genuch. Virun e puer Woche gouf e Projet de loi iwwer déi sougenannten Droits intellectuels gestëmmt, leider war déi drëtt Kategorie, bei där esou Startuppen hätte kënne profitéieren, net virgesinn. D'Regierung misst do nach méi Efforte maachen, wa Lëtzebuerg soll e "Silicon Valley" an de Startuppen hei an Europa ginn.Allgemeng huet den CSV-Deputéierte vun enger ganz konstruktiver Kommissiounssëtzung geschwat. Ee wesentleche Punkt an den Ae vum Laurent Mosar ass deen, datt och Aktivitéiten iwwer Kryptowärungen oder Blockchain musse besteiert ginn. Dozou seet de Finanzminister, datt souwuel d'Steierverwaltung wéi den Enregistrement an den nächste Wochen eng Note wäerte kréien.Blockchain wier eppes Ähnleches wéi den Internet, en Outil huet de Pierre Gramegna erkläert. D'Reegele wieren ëmmer déi vun den Investitiounsfongen. Et géing also net drëm goe Blockchain eenzel ze reglementéieren. Andeems ee Blockchain gebraucht, géifen d'Reegelen, déi et zu Lëtzebuerg gëtt, net entfalen. D'Protektioun vun Investisseuren zum Beispill, déi een an der Fongenindustrie huet, géinge gëllen ob een déi iwwer Internet oder Blockchain mécht, sou nach de Pierre Gramegna.