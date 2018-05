* Dës Foto ass net vum Hond, ëm deen et am Artikel geet. © pixabay

E Méindeg den Owend géint 23.30 gouf der Police matgedeelt, dass e Mann virum Agang vum Kino um Kierchbierg géing leien. Mat dobäi: e jonke Mippchen, deen de Police no e schlechte gesondheetlechen Androck gemaach huet. De Besëtzer soll dobäi och nach an engem staark alkoholiséierten Zoustand gewiescht sinn.

Doropshi gouf de Parquet verstännegt an et ass decidéiert ginn, den Hond ze saiséieren. Op dës Decisioun hin, ass de Besëtzer vum Hond ëmmer méi aggressiv ginn an huet souguer probéiert den Hond nees aus dem Policeauto erauszehuelen.



Well de Mann sech net berouege gelooss huet, koum hien an Arrest. Dat jonkt Déier koum fir eng Ënnersichung bei de Veterinär.