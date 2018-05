Déi um Enn 3 Beschëllegt aus dem éischte Prozess ware wéinst der Zouhälterei vun engen 10 Fraen am Garer Quartier an der Stad ugeklot ginn.

© RTL Archiv

Op der Cour d'appel an der Stad war et en Dënschdeg den zweete Prozess géint e Mann an enger Affär vu Proxenitismus: Hie war dofir an 1. Instanz zu zwee Joer Prisong veruerteelt ginn.

Déi um Enn 3 Beschëllegt aus dem éischte Prozess - zwee Männer an eng Fra - ware wéinst der Zouhälterei, bis an de Juni 2012 eran, vun engen 10 Fraen am Garer Quartier an der Stad ugeklot ginn.

Déi zwee aner Condamnéiert, de Patron an d'Gerante vum Cabaret, ware mat zwee Joer Prisong mat Sursis dovu komm; bei déi 3 Prisongsstrofe waren nach all Kéiers 10.000 € Geldstrof dobäi komm, an et war decidéiert ginn, dass de Cabaret sollt zougemaach ginn.





Geriicht Zaharia / Reportage Eric Ewald



Viru kuerzem war déi 1. Strofe vun deenen aneren an zweeter Instanz confirméiert ginn. Am Ufank ware 5 Leit wéinst Proxenitismus ugeklot. Hinne gouf virgehäit, vun der prekärer sozialer an administrativer Situatioun vun de Frae profitéiert ze hunn. Déi wären, obwuel si als Dänzerinnen agestallt gi waren, zur Prostitutioun gezwonge ginn an hätte bei Refus mat Entloossung gedreet kritt.

De Mann, deem säin Appellsprozess gëschter war, huet sech dobäi vu sengem Affekot, Me Ranzenberger, vertriede gelooss. Deen huet betount, dass säi Client d'Faiten, déi him reprochéiert ginn, net méi kontestéiere géif; den Affekot huet awer "Circonstances atténuantes" fir de Mann gefuerdert. Schliisslech hätt dee wichteg Informatiounen doriwwer ginn, wat am Cabaret lass war, an hie géif och d'Schloe vun enger vun de Fraen net méi bestreiden. De Mandant wär aus der Welt vun der Zouhälterei eraus an hätt elo eng normal Aarbecht; de Me Ranzenberger huet virun deem Hannergrond eng Prisongsstrof mat souvill Sursis wéi méiglech, vläicht souguer dem integralen, gefrot.

Op dee Wee wollt de Vertrieder vum Parquet général net grad matgoen: Hie sot sech awer domat d'Accord, dass d'Strof op zwee Joer Prisong, eent dovu mat Sursis, kéint reduzéiert ginn, a vläicht nach méi, mä dat géif hien de Riichteren iwwerloossen. Dem Mann misst nämlech zegutt gehale ginn, dass hien detailléiert Aussoen an am 1. Prozess souguer quasi komplett Aveue gemaach hätt, wouriwwer de Vertrieder vum Parquet général, wéi hien erkläert huet, iwwerrascht war.

D'Appellsuerteel ass fir den 19. Juni.