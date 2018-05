En Dënschdeg den Owend hunn d'Leit hanner "Dudelange on Wheels" hir Decisioun via Facebook matgedeelt - an se ass hinne schwéier gefall, wéi een onschwéier aus dem Post erausliest: Ma et géif eben eng schlecht an eng gutt Noriicht ginn ...Déi schlecht beschreiwen d'Organisateuren esou:Mir sinn traureg, mee och erliichtert iech matzedeelen, dass dëst Joer keen Dudelange on Wheels wäert stattfannen. Aus villen an hoffentlech fir iech verständleche Grënn hu mir, d'DOW-Team, déi erwuessen (wat och ëmmer dat heescht) Entscheedung getraff, am Joer 2018 eng Paus anzeleeën. Mir sinn all méi al ginn, hunn en Job, Famill, Kanner... an dat hëllt vill Zäit an Energie an Usproch, déi mer net méi sou vill kënnen an den benevole Projet DOW stiechen. D'Liewen huet eis rëmkritt, wéi se sou schéi soen, an dëst Joer hu mer eis missen erginn an e bëssen no eis selwer kucken. Aus dëse Grënn si mer erliichtert dëse Summer och eemol chillen ze kënnen an ofzeschalten, souwéi mer iech et eemol am Joer fir ee Weekend um DOW erméiglecht hunn.Dann zu där gudder:Nodeems mer also lo kënnen eis Batterien oplueden, freeë mer eis Iech matzedeelen, dass den DOW d'nächst Joer vum 12. bis de 14. Juli 2019 ëmsou méi grouss an ëmsou besser wäert zréckkommen! Mir hunn e Koup Ideeën, déi mer fir Iech wäerten ëmsetzen, fir dass den DOW e riisen Upgrade kritt an dir ëmsou méi Loscht hutt op Diddeleng mat eis raiberen ze kommen.