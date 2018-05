© CISGM

E Méindeg den Owend kuerz virun 20 Auer ass den Asazzenter Gréiwemaacher-Mäertert fir eng Déiererettung an d'Rue de Vignes zu Maacher geruff ginn.Do hat sech e Fuuss an enger Fal verfaangen.Well d'Schlëpp sech ëm den Hals vum Déier zougezunn hat, war d'Déier blesséiert ginn an huet musse ganz virsiichteg vun de Rettungsleit befreit ginn.A well et sech ëm eng illegal Fal gehandelt huet, gouf d'Police informéiert.Duerno koum d'Déier op Jonglënster an den Drop-off fir wëll Déieren. An dee Container kann ee jo Déiere setzen, déi fir d'Diddelenger Fleegestatioun sinn.Där Containere ginn et jo neierdéngs zu Clierf, Feelen a Lënster.