© AFP Archivbild

Et sinn dat d'Vertrieder vun der Regierung, der Gesondheetskeess, de Gewerkschaften an de Prestatairen. Et versprécht eng animéiert Diskussiounsronn ze ginn. Dat zum Beispill am Dossier iwwert den Tiers payant, wou d’Doktesch-Associatioun jo en Dialog mam Sozialminister Romain Schneider refuséiert.Och bei der neier Nomenclature vun de Laboen am Land besteet Gespréichsbedarf, well déi, wéi et heescht, negativ Auswierkungen op d’Gesondheetsleeschtungen hätt.Wat d‘Zuelen ugeet, dierft d’Regierung positiv Chiffere presentéieren. Dat souwuel fir dëst, wéi och fir d’nächst Joer. D’Reserve vun der CNS, sou gouf zejoert schonn annoncéiert, wieren weiderhin méi wéi stabel.