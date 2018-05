De Prozess ëm en Aarbechtsaccident am Juli 2011 an enger Firma aus der Industriezon „um Monkeler“, ass um Mëttwoch mat engem Fräisproch op en Enn komm.

Dobäi hat de Vertrieder vum Parquet eng Geldstrof vun 10.000 € gefrot.

Deemools war an enger Produktiounslinn vun der Firma, déi Betonsdalle produzéiert, en Aarbechter vun haut 41 Joer an enger Zort Ketterad hänke bliwwen. Dobäi gouf de Mann uerg blesséiert. D'Firma hat ë.a. virgehäit kritt, e Kontakt vun der Produktiounslinn wär net sou geschalt gewiescht, dass d'Produktioun am Fall vun engem Tëschefall gestoppt gi wär. D'Produktiounslinn wär donieft och net genuch ofgeséchert gewiescht.