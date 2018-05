Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Bei den Accidenter mat Doudesfolleg waren der 8 tëscht Autoen a 6 géint e fixen Obstakel. Iwwerdriwwen oder net ugepasste Vitess war an 11 Fäll de Grond fir dat déidlecht Accident.

Ëmmer méi dacks sinn och Droge bei Accidenter am Spill an d'Männer si méi dacks an Accidenter verwéckelt wéi Fraen.