„Wa Luuss an Duess nuets mam Komper Sténkert op den Tour ginn, maache sech Gaardeschléifer an Huffeisennues besser aus dem Stëbs!" An? De Feeler fonnt? Jo, et ass de "Luuss", deen net an dës Zeil erapasst – "Luuss" ass nämlech dat anert Lëtzebuergescht Wuert fir "Luchs", an dee geet hei net méi mat op den Tour, well e bei eis ausgestuerwen ass ...Als liicht verfroossent Mamendéier huet den Duess, fir deen an de 70er bal eng Péis gelaut hat, sech nees erkrabbelt ... eisen Dachs gouf nämlech 86 geschützt. Där klenger Huffeisennues-Fliedermais fänkt hie keng méi, well et där bei eis och keng méi gëtt ...„Nëmme wat ee kennt, kann een och respektéieren a wëll een dann och schützen ..." - dëst Zitat steet um Deckel vun engem neie Buch, dat Natur an Ëmwelt zesumme mat der Naturverwaltung erausbruecht huet. Et geet ëm Mamendéieren – Mammifères oder Säugetiere, wéi dacks gesot gëtt, an all déi Aarten, déi et hei am Land gëtt – oder nach gëtt!Eng Partie vun dëse Mamendéiere kréie sech nämlech nëmme schlecht oder guer net un deen neie Liewensraum ugepasst. Stroossen an Autobunnen zerschneiden d'Land, d'Baachen a Flëss sinn net méi propper genuch.Natur an Ëmwelt, de Nohaltegkeetsministère a virun allem d'Naturverwaltung zeechnen an dëser Koproduktioun op iwwer 200 Säiten e Portrait vun enger fragiller a wäertvoller Lëtzebuerger Fauna, déi ouni d'Hëllef vum Mënsch, net kann iwwerliewen.D'Buch hei soll d'Leit, fir eis grouss Aartevillfalt sensibiliséieren, jiddweree kéint eppes maachen, fir d'Fauna, an och d'Regierung hätt eng Verantwortung, z.b. beim Stroossebau, erkläert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Extrait Carole Dieschbourg



Wëldbrécken iwwer Stroossen an Autobunne bauen, Natura 2000 Zonen net just auszeechnen, mä se also och an der Praxis esou behandelen. An de leschte 4 Joer hätt een d'Fläche vun de spezielle Naturschutzzone verduebelt, op 7.800 Hektar.Eng ganz Rei Projete géif et ginn, an déi wiere méi wéi néideg, eng europäesch Etüde stempelt de Grand-Duché nämlech net grad als déierefrëndlech of. Do gouf erausfonnt, dass Lëtzebuerg dat Land ass, wat am meeschten zerschnidden ass.Dass de Sténkert oder Iltis 6 Joer al ka ginn, an de wëlle Koseng ass vum Frettchen, gëtt een op dëse Säite genee esou gewuer, wéi dass déi éischt Muffele schonn 1905 importéiert gi sinn an a Groussherzogs hirem Gréngewald stoungen. 200 Säiten iwwer d'Lëtzebuerger Mamendéieren, Mammifères, Säugetiere an eisen zwou anere Sproochen ... jo, Lëtzebuergesch léiert een anengems. Et gouf nämlech an enker Kollaboratioun mam lod.lu geschafft, déi elo all déi Mamendéieren-Nimm op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Englesch, Portugisesch a Laténgesch online hunn.