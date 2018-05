Eng digital Landkaart, déi Schüler aus de Zyklen 4.1 an 4.2 hëllefe soll déi Schoul ze fannen, déi am beschten zum Profil vum Eenzelnen passt.

Net méi an net manner wëll den Internetsite mengschoul.lu vum Educatiounsministère, deen e Mëttwoch presentéiert gouf.

De Site ass esou konzipéiert, datt Schüler an Elteren d'Méiglechkeet hunn dee Lycée ze fannen, deen am beschten den Talenter vum Jonken entsprécht. Et kann geziilt no Formatioune gesicht a sech iwwert déi verschidde Formatiounsméiglechkeete renseignéiert ginn.

Wéi de Minister Meisch e Mëttwoch de Moie betount huet, géif de Site och d'Innovatiounskraaft an de Pluralissem vun der Bildungslandschaft weisen.

Fir de neien Site ze presentéieren, deplacéiert sech den Educatiounsminister och op 4 Plazen uechter d'Land: Den Optakt mécht eng Seance dëse Samschdeg de Moien zu Munneref am Thermalbad.