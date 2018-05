No der Perquisitioun beim Radiosender goufen elo de Chefredakter Jean-Claude Frank an de Journalist Claude Biver vun der Police Judiciaire verhéiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Affaire ëm déi sougenannt Chamberleaks geet an déi nächste Ronn. No der Perquisitioun beim Radio 100,7 goufen elo de Chefredakter Jean-Claude Frank an de Journalist Claude Biver vun der Police Judiciaire als Verdächteger verhéiert.

Si wieren net als Zeie gehéiert ginn, mä wären an der Enquête vum Parquet offiziell verdächteg, huet eng Justizspriecherin dem Online-Magazin REPORTER confirméiert.