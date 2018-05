Wéi d'Police matdeelt, hu si en Dënschdeg e Chauffer op der Tréirer A1 gepëtzt, deen an Italien per Haftbefehl gesicht gëtt.

© AFP Archivbild

Enger Patrull war en Dënschdeg um 17 Auer e Chauffer op der A1 opgefall, dee während dem Fueren telefonéiert huet. De Mann gouf opgefuerdert de Beamten hannendrun ze fueren.Bei der spéiderer Kontroll konnt de Chauffer awer just eng Assurance virweisen, sämtlech aner Pabeiere ware just Kopien. D'Polizisten hunn doropshin seng Identitéit iwwerpréift an do koum eraus, dass de Mann vun den italieneschen Autoritéite per europäeschem Haftbefehl gesicht gëtt.De Parquet gouf informéiert an de Mann verhaft. Hie koum e Mëttwoch de Moie virun den Untersuchungsriichter.